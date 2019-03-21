​В Ярославском областном союзе садоводческих, огороднических некоммерческих объединений прошел обучающий семинар на тему нововведений в федеральном и региональном законодательстве в 2019 году. Сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования рассказали об изменениях, касающихся добычи подземных вод.



– С начала 2019 года в законодательстве произошли изменения, направленные на легализацию недропользования и обеспечение населения качественной питьевой водой, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Это одна из составляющих нацпроекта «Экология». Теперь добыча подземных вод из коллективных скважин садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими товариществами будет происходить только на основании лицензий. В Ярославском регионе работа по повышению качества водоснабжения населения ведется в рамках реализации новой экологической политики.



В настоящий момент порядок предоставления лицензии на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения находится в стадии разработки. Разрешения будет выдавать региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования в рамках государственной услуги. На переходный период СНТ и ОНТ освобождены от уплаты госпошлины за получение лицензии, а также до 1 января 2020 года имеют право пользоваться скважиной без документов.



Также планируется внесение в законодательство изменений, направленных на освобождение СНТ и ОНТ от выполнения дорогостоящих работ по разработке проекта на геологическое изучение недр, оценке запасов подземных вод и составлению проекта водозабора. Предусмотрено упрощение перечня документов, необходимых для получения лицензии. Предварительно в него включены устав, решение о назначении руководителя, схема расположения участка, паспорт либо учетная карточка скважины, документы на землю, а также санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на использование скважины.



Лицензия на право добычи подземных вод выдается на срок до 25 лет. Упрощенный порядок получения документа действует только для СНТ и ОНТ.



Безлицензионная добыча подземных вод влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.