|В марте на международных туристических выставках в Москве был представлен аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». Новинку можно найти на портале «izi.TRAVEL».
В настоящее время проект включает 69 аудиоэкскурсий, посвященных туристическим продуктам и достопримечательностям области. В дальнейшем их число может быть расширено. Любой турист может воспользоваться аудиогидом бесплатно.
– Новый, актуальный формат городских экскурсий, ориентированный на потребности современного туриста, дополняет возможности уже существующих ресурсов и будет особенно полезен тем, кто любит путешествовать самостоятельно, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В прошлом году произошло резкое увеличение потока индивидуальных туристов: их доля выросла до 57 процентов. Рассчитываем, что аудиоэкскурсии позволят сделать путешествия по Ярославской земле еще более интересными, познавательными для наших гостей и будут способствовать дальнейшему росту турпотока.
Аудиогид включает истории и описание достопримечательностей 11 городов региона и самой красивой деревни России – села Вятского. В его создании принял участие автожурналист Георгий Хачатуров.
– Проект, который мы запустили в Ярославской области, очень интересный. Аудиогид позволяет превратить путь из Москвы в Ярославль и по региону в удивительное путешествие, – сказал сооснователь сервиса «izi.TRAVEL» Егор Яковлев. - Аудиотекст насыщен интересными фактами, интервью, вставками из фильмов.
Кроме аудиогида «Ярославия. Большое автомобильное путешествие» на портале «izi.TRAVEL» также размещены маршруты по историческому центру Ярославля, Углича, Ростова, Рыбинска.
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