​Возобновлены работы по возведению комплекса жилых зданий с административными помещениями «Ярославль-сити» на Московском проспекте в областном центре. В проект были внесены изменения, поэтому на сегодня требуется ряд дополнительных документальных согласований. Сдача объекта планируется во второй половине текущего года. В это же время ожидается завершение работ на площадке «Волков-плазы» в центре Ярославля.



Сегодня на заседании региональной межведомственной комиссии по контролю за объектами незавершенного строительства об этом доложили приглашенные представители застройщиков, которые ведут эти проекты.



– Работы на объектах капитального строительства не завершаются в силу разных причин. И задача нашей комиссии в них разобраться и выработать оптимальные варианты решений, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Брошенные застройщиками, эти здания зачастую плохо охраняются. Они представляют опасность для жизни и здоровья граждан, особенно детей. Кроме того, это неэффективное использование земли, потенциальные потери для бюджета, искажение облика городов.



Благодаря усилиям Правительства области удалось реанимировать несколько крупных строек. На контроле у регионального Правительства и долгострой на площади Труда. Здесь ввод в эксплуатацию будет поэтапным. Еще одна задача межведомственной комиссии – борьба с самовольными строениями. Эта проблема актуальна не только для Ярославля, но и для других городов области.



– Сегодня мы обсудили вопросы организации исполнения судебных решений о сносе некоторых таких объектов, – пояснил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Дело в том, что у судебных приставов нет финансовой возможности осуществлять эту работу путем привлечения третьих лиц. Поэтому необходимо активное участие органов местного самоуправления, на территориях которых появляются незаконные строения.



Справка



Межведомственная комиссия по контролю за объектами незавершенного строительства на территории Ярославской области образована в соответствии с указом губернатора Дмитрия Миронова в 2017 году в целях объединения усилий органов исполнительной власти и местного самоуправления для оперативного и комплексного решения проблем.