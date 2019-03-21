​В преддверии Международного дня борьбы с туберкулезом в Ярославле открылась межрегиональная конференция фтизиатров. В областной центр приехали специалисты из Костромской, Ивановской, Тверской областей. Они обсудили актуальные вопросы лечения туберкулеза и эволюцию восприятия болезни обществом.



Ярославль выбран местом проведения научного форума не случайно, ведь именно областная туберкулезная больница считается одним из передовых центров компетенций в этой сфере. Сегодня она располагает всем необходимым современным оборудованием и медикаментами для оказания специализированной профилактической, диагностической, хирургической и химиотерапевтической помощи страдающим туберкулезом.



– Благодаря слаженной работе наших фтизиатров основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Ярославской области в сравнении с другими субъектами РФ говорят о благоприятной обстановке по этому заболеванию, – рассказала главный фтизиатр региона Наталья Горенкова. – Заболеваемость всеми формами туберкулеза в 2018 году снизилась на 27,3 процента. По предварительным данным, в 2018 году зарегистрировано 284 случая впервые выявленного активного туберкулеза.



Что касается детской заболеваемости, то ее показатель снизился на 52,4 процента. Снизилась на 52,6 процента и подростковая заболеваемость. Выявляются в основном такие формы туберкулеза, которые хорошо лечатся.



В областной клинической туберкулезной больнице усовершенствованы подходы к лечению тяжелых, ранее неизлечимых больных: внедрены новые режимы химиотерапии, по эффективности, по данным ВОЗ, в 1,4 раза превосходящие принятые в мировой практике и позволяющие прекратить бактериовыделение у ранее практически неизлечимых пациентов.



– В 2018 году на приобретение лекарственных препаратов, диагностических средств и изделий медицинского назначения было выделено более 53 миллионов рублей, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – На приобретение оборудования было потрачено более 8 миллионов рублей, семь из них выделено из областного бюджета. Для обеспечения инфекционного контроля в отделениях в 2019 году больница закупила облучатели-рециркуляторы «Дезар» почти на 3 миллиона рублей.



23 марта на площади Юности в Ярославле пройдет масштабная акция к Дню борьбы с туберкулезом. Желающие смогут проверить свои легкие на мобильных флюорографических станциях. Кроме того, ряд поликлиник откроет в этот день свои двери для того, чтобы работающие граждане смогли сделать флюорографию с 10 до 14 часов.