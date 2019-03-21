​В рамках проекта «Ярославский управдом» в Ярославле прошла очередная встреча собственников жилья с представителями областного департамента охраны окружающей среды и природопользования и регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Хартия».



– Для успешной реализации новой экологической политики необходима разъяснительная работа с населением, – пояснил начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Например, нередко люди не до конца понимают, каким образом рассчитывается размер платы за услугу по обращению с отходами. Мы отвечаем на такие вопросы, рассматриваем их на конкретных примерах. Размер платы складывается из норматива накопления ТКО и тарифа единого регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора.



Плата начисляется исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении, собственников жилого помещения, норматива накопления ТКО, а также на основании тарифа.



Нормативы накопления ТКО на территории Ярославской области утверждены на основании фактических замеров массы, объема ТКО в местах их накопления в муниципальных образованиях региона с учетом сезонных изменений. Так, норматив для жителя многоквартирного дома составляет 2,138 кубометра в год, индивидуального жилого строения – 2,423 кубометра в год. Данные показатели являются одними из самых низких в ЦФО.



Расчет стоимости оплаты коммунальной услуги по обращению с отходами производится по формуле: тариф, умноженный на норматив и поделенный на 12 месяцев. В настоящее время плата составляет для жителя многоквартирного дома 75,2 рубля в месяц, индивидуального жилого строения – 85,22 рубля в месяц.



Вопросы, касающиеся самых разных аспектов работы единого регионального оператора, включая внедрение раздельного сбора отходов и оплату новой коммунальной услуги по обращению с ТКО, граждане могут задавать по телефонам горячей линии: +7 (4852) 23-38-00, 20-72-02. Также – на официальных страницах регионального оператора в соцсетях: «Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».



– Считаю, что встреча с жителями Ярославля прошла продуктивно, так как даны ответы на все поступившие вопросы с учетом индивидуальных случаев, – отметила начальник отдела мониторинга ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным хозяйством» Татьяна Бородина. – На этот раз в рамках проекта вместе с гражданами подробно разобрались в системах формирования нормативов и тарифов, платы за коммунальные услуги, в том числе за вывоз отходов. Это очень важно для людей.



Справка



Проект «Ярославский управдом» реализуется Правительством региона по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Главная цель этого мероприятия – совершенствование работы системы ЖКХ в конкретном городе, районе или поселении.



В марте завершается первый этап форума. На сегодняшний день разъяснительные семинары прошли в Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, Первомайском, Мышкинском, Брейтовском, Пошехонском, Даниловском, Некоузском, Любимском районах, а также в Ярославле.



Планируется, что мероприятиями «Ярославского управдома» будут охвачены все районы области. Следующие этапы форума пройдут в апреле, сентябре и ноябре этого года.