​21 марта одной из главных тем заседания областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции стала профилактическая деятельность в молодежной среде.



– Согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы необходимо уделить особое внимание формированию антикоррупционного мировоззрения, особенно у подрастающего поколения, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Правительством России утверждена на этот год программа по антикоррупционному просвещению обучающихся в школах, колледжах и вузах. В этой работе будут активно задействованы органы исполнительной власти, а также прошу подключиться коллег из областного управления внутренних дел.



Директор регионального департамента образования Ирина Лобода сообщила, что в образовательных учреждениях региона сегодня изучаются вопросы по антикоррупционной деятельности в рамках учебных дисциплин «Экономика и управление», «Правоведение», «Основы права». Запланированы новые акции и конкурсы.



– В 2018 году в общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных организациях во внеурочное время проведено более тысячи мероприятий по вопросам противодействия коррупции, – сказала Ирина Лобода. – Кроме того, проводятся классные часы с обучающимися, родительские собрания, педагогические советы с приглашением представителей правоохранительных органов, тематические рабочие совещания.



В ходе заседания начальник регионального управления по противодействию коррупции Денис Курицын сообщил об итогах работы подразделений по противодействию коррупции в 2018 году. Приняты и проанализированы сведения о доходах, расходах, имуществе 1065 госслужащих, 2758 муниципальных служащих и 1200 лиц, замещающих муниципальные должности.



– В ходе прошедшей декларационной кампании значительно снизилось количество типичных ошибок, в целом не искажающих достоверность представленных сведений и не образующих коррупционного проступка, – отметил Денис Курицын.



Кроме того, о состоянии работы по противодействию коррупции и иным правонарушениям в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области членов комиссии информировал первый заместитель областного управления Василий Михайленко.