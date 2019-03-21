​Перспективы развития городского округа Переславль-Залесский 21 марта на встрече в Правительстве области обсудили губернатор Дмитрий Миронов и глава муниципального образования Валерий Астраханцев.



В прошлом году к Переславлю были присоединены Рязанцевское, Пригородное и Нагорьевское сельские поселения. Сейчас активно идет разработка генерального плана объединенной территории. Глава региона попросил оперативно реагировать на все вопросы, возникающие у населения.



Муниципальное образование показывает в последние три года серьезную динамику роста. В настоящее время ежегодный объем продукции, выпускаемой переславскими предприятиями, превышает 15 миллиардов рублей. Объем инвестиций в 2018 году составил порядка трех миллиардов рублей.



Однако проблемной сферой для городского округа остается ЖКХ.



– На вверенной вам территории годами копились вопросы в коммунальной сфере, – отметил Дмитрий Миронов. – Задолженность ресурсоснабжающих организаций за природный газ превысила 650 миллионов рублей. Изношенность тепловых сетей города составляет 80 – 92 процента, что может сказаться уже в следующем отопительном сезоне. Серьезные проблемы существуют в водоснабжении. Необходимо продолжать газификацию населенных пунктов.



Губернатор поинтересовался планами руководства городского округа по реформированию отрасли и снижению долгов за газ.



– Первоочередная задача – решить вопрос с качеством теплоснабжения. Во взаимодействии с Правительством области прорабатываем различные варианты концессионного соглашения. Его заключение позволит снизить долговую нагрузку, – сообщил Валерий Астраханцев. – Ведутся переговоры с потенциальными концессионерами. Надеюсь, что уже в апреле достигнем первых результатов, когда можно будет конкретно рассматривать вопрос концессии по системе теплоснабжения.



Летом в городском округе планируют приступить к капремонту наиболее изношенных участков сетей, проектно-сметная документация проходит экспертизу. Завершается газификация населенных пунктов Новое и Купанское. В последнем планируется к вводу в эксплуатацию новая газовая котельная. Разработана проектно-сметная документация по проведению голубого топлива в населенные пункты от гостиничного комплекса «Азимут» до села Берендеево. Для решения проблем водоснабжения также планируется задействовать концессионную схему.



Кроме того, в ближайшие полтора года в сельской местности, по словам Валерия Астраханцева, будут заменены на энергосберегающие полторы тысячи уличных светильников.



– Мы вошли в программу по расселению аварийного и ветхого жилья, – рассказал глава городского округа Переславль-Залесский. – 11 домов в течение ближайших 4 лет будут расселены. План-график составлен. Будут улучшены условия проживания 198 человек. К этой работе мы также планируем подключить инвесторов, чтобы охватить более 30 ветхих домов.



Также решаются вопросы по реконструкции городского стадиона «Центральный», капремонту здания ДЮСШ, строительству ФОКа для занятий большим теннисом и спорткомплекса в поселке Рязанцево.



В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в этом году запланировано благоустроить три дворовые территории, начать первый этап реконструкции парка Победы и создать универсальную спортивную площадку в поселке Берендеево. До конца года за счет средств гранта Минстроя по итогам всероссийского конкурса в Переславле-Залесском преобразится Народная площадь.



– Переславль-Залесский является первым городом области на маршруте Золотое кольцо России. Какие шаги предпринимаются в округе для развития туризма? – спросил Дмитрий Миронов.



Валерий Астраханцев сообщил, что в Переславле-Залесском в прошлом году побывали почти полмиллиона гостей. Номерной фонд за последний год вырос на 25 процентов и на сегодняшний день является одним из самых больших среди муниципальных образований региона. Городской округ регулярно попадает в топ-3 как территория для отдыха в выходные и праздничные дни.



В городе функционирует туристско-информационный центр, активно разрабатываются проекты развития пешеходной инфраструктуры, маршруты вокруг Плещеева озера.



В рамках подготовки к празднованию 800-летия Александра Невского в Переславле-Залесском пройдут такие мероприятия, как молодежный православный форум «Александрова гора», городской конкурс «Княжич Александр», фестиваль клубов исторической реконструкции «День русской славы», Александровские дни.