​22 марта в Правительстве области прошло очередное заседание рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений. С начала года она уже приняла положительные решения по двум масштабным инвестиционным проектам. Первый предусматривает расширение производства по пошиву спецодежды на территории Тутаева, второй – организацию производства молока на молочно-товарном комплексе на 2400 голов дойного стада в Первомайском районе.



– Рабочая группа была создана в 2017 году с целью реализации единой земельной и имущественной политики на территории Ярославской области. Важная часть процесса – формирование в регионе благоприятного инвестиционного климата и социально-экономическое развитие территории, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В 2018 году проведено 52 заседания рабочей группы, где рассмотрено более 630 вопросов в сфере распоряжения имуществом и землей, а также семь ходатайств о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. В результате после комплексного анализа проектов по пяти из них было принято положительное решение.



Среди одобренных в прошлом году проектов – строительство спортивно-оздоровительного центра на территории Ярославского района, создание индустриального парка типа «Greenfield» на территории моногорода Тутаева, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, специализированного для лиц с ограниченными возможностями, в Ярославле и др.



– Перечень рассматриваемых рабочей группой вопросов достаточно широк и затрагивает сферу деятельности различных федеральных и областных структур, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Одно из направлений – анализ результатов мониторинга деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере имущественных и земельных отношений. Это необходимо для оценки эффективности их деятельности.



В этом году в рамках рабочей группы во исполнение поручений Президента РФ в части расширения мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет рассмотрен порядок формирования перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП в сельских поселениях и городских округах. В феврале на заседании рассмотрен вопрос о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории области, в результате которого органам местного самоуправления дано поручение провести проверки земель сельхозназначения, факт неиспользования которых был выявлен в ходе рейдов в 2018 году.



Справка



В состав рабочей группы входят представители областных департаментов, аппарата Правительства области, территориальных управлений Росреестра, Россельхознадзора, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы по Ярославской области, Федеральной кадастровой палаты, совета муниципальных образований Ярославской области.