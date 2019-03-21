​22 марта во Дворце молодежи стартовал второй всероссийский молодежный медиафорум «LikeMedia». В нем принимают участие более 700 молодых блогеров, влогеров, журналистов, дизайнеров и других представителей медиасреды из 26 регионов страны.



– Правительство области приняло решение с этого года сделать форум всероссийским. Я благодарю всех, кто приехал к нам, и надеюсь, что аудитория «LikeMedia» будет только расширяться, – отметил, открывая мероприятие, заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Сейчас социальные сети становятся доминирующим способом распространения информации. Это средство общения, обучения, воздействия, профессионального роста. Искренне надеюсь, что встречи, лектории, дискуссии форума будут для всех нас интересными и полезными. Сегодня отдельное направление рабочей группы по молодежной политике Госсовета Российской Федерации, которую возглавляет губернатор области Дмитрий Миронов, связано с работой в медиапространстве. То, как мы формируем контент, во многом определяет качество общения с молодежью.



В течение двух дней, 22 – 23 марта, представители медиасообщества обсудят современные тренды в информационном пространстве. Делиться опытом с участниками форума будут популярные ведущие, специалисты крупных компаний сферы.



Хедлайнером «LikeMedia» второй год является журналист, телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Выступая в Ярославле, в числе основных трендов современности в сфере медиа она назвала разрушение монополии на передачу информации, расширение возможности для самовыражения, индивидуализацию контента. Молодых представителей медиасреды Тина Канделаки призвала быть инициативными и конкурентоспособными за счет постоянного самосовершенствования.



В рамках форума будут организованы медиаигры, лектории, экскурсии. Запланирована встреча с ведущим Первого канала Тимуром Соловьевым, представителями команды «ВКонтакте», «Mail.ru Group», пресс-секретарем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и многими другими.