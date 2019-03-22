​22 марта в Ярославле в Концертно-зрелищном центре состоялось областное праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Наградами были отмечены сотрудники музеев, библиотек, театров, концертных организаций, досуговых учреждений, достигшие высоких результатов по итогам 2018 года.



От имени губернатора и Правительства региона собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



– Сегодня Ярославская область является одним из значимых культурных центров, – сказал он. – В регионе более 850 учреждений культуры, в которых трудятся около 6 тысяч человек. Благодаря такой разветвленной сети культура выступает самым мощным ресурсом консолидации общества на основе духовных ценностей. Они являются настоящими скрепами, позволяющими обществу развиваться и двигаться вперед. Искренне благодарю всех работников культуры за подвижнический труд, за преданность избранному делу, за готовность нести в мир красоту. Желаю благополучия, творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях!



В рамках праздничной церемонии лучшие работники отрасли были награждены благодарностями министра культуры Российской Федерации, почетными грамотами губернатора. Также состоялось чествование 17 победителей регионального конкурса лучших сельских учреждений культуры и их работников, который ежегодно проводится департаментом культуры по поручению Минкультуры России.



Кроме того, был отмечен народный театра «Левый берег» Тутаевского районного центра культуры и досуга: за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества России коллективу присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».



Для гостей праздника выступили актеры Ярославского ТЮЗа, солисты Ярославской государственной филармонии Александр Суханов и Альбина Хрипкова, а также струнный ансамбль «Барокко» (Москва). Завершилась праздничная программа показом балетного спектакля «Кармен» Московского театра классического балета под руководством Людмилы Титовой.



Справка



День работника культуры РФ отмечается 25 марта. Учрежден указом Президента Российской Федерации в 2007 году.