|22 марта в преддверии профессионального праздника работников культуры России в ярославском Концертно-зрелищном центре состоялась торжественная церемония запуска информационного интернет-портала «Культура Ярославии».
Новый информационный ресурс разработан по инициативе регионального департамента культуры специалистами областного учебно-методического и информационного центра работников культуры и искусства.
В рамках презентации разработчики совместно с творческо-аналитической группой провели для специалистов сферы культуры виртуальную экскурсию по порталу.
– «Культура Ярославии» – это базовый информационный ресурс и несущий каркас информационного продвижения культуры региона, который связан с пятью одноименными группами в популярных социальных сетях с единым визуальным оформлением, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Это навигатор по ярким событиям, символам и культурному наследию края. Жизнь портала только начинается, но я уверена, что он будет востребован и жителями нашего региона, и гостями Ярославии.
В числе задач ресурса – повышение рейтинга информационной активности культурной жизни как региона в целом, так и каждого учреждения культуры в отдельности. Портал призван обеспечить учреждениям культуры доступ к новым целевым аудиториям, дать дополнительные возможности для продвижения мероприятий.
– На портале «Культура Ярославии» наряду с традиционными разделами, такими как «Афиша» и «Новости», представлены и новации, – отметила руководитель проекта Ирина Иванова. – Это разделы с большими перспективами, такие как «Культурные бренды», с авторскими иллюстрациями, «Парадный зал», «Арт-инвест», которые призваны вывести культуру Ярославии на новые успешные горизонты развития.
Портал автоматически собирает информацию об актуальных событиях всего региона, дает возможность быстро и разными способами вывести посетителя на конкретное мероприятие в конкретном учреждении культуры. Наиболее содержательный раздел портала – «Места», где со временем будут представлены все учреждения культуры Ярославской области, причем как государственные, так и частные. Система поиска позволяет найти учреждения и по виду деятельности, и по географическому признаку.
По оценкам экспертов, портал будет интересен и полезен самым разным целевым аудиториям, и особенно людям, ведущим активный образ жизни, интересующимся учреждениями сферы культуры и мероприятиями, которые они проводят.
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вчера, 18:45
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