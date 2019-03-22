​22 марта в преддверии профессионального праздника работников культуры России в ярославском Концертно-зрелищном центре состоялась торжественная церемония запуска информационного интернет-портала «Культура Ярославии».



Новый информационный ресурс разработан по инициативе регионального департамента культуры специалистами областного учебно-методического и информационного центра работников культуры и искусства.



В рамках презентации разработчики совместно с творческо-аналитической группой провели для специалистов сферы культуры виртуальную экскурсию по порталу.



– «Культура Ярославии» – это базовый информационный ресурс и несущий каркас информационного продвижения культуры региона, который связан с пятью одноименными группами в популярных социальных сетях с единым визуальным оформлением, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Это навигатор по ярким событиям, символам и культурному наследию края. Жизнь портала только начинается, но я уверена, что он будет востребован и жителями нашего региона, и гостями Ярославии.



В числе задач ресурса – повышение рейтинга информационной активности культурной жизни как региона в целом, так и каждого учреждения культуры в отдельности. Портал призван обеспечить учреждениям культуры доступ к новым целевым аудиториям, дать дополнительные возможности для продвижения мероприятий.



– На портале «Культура Ярославии» наряду с традиционными разделами, такими как «Афиша» и «Новости», представлены и новации, – отметила руководитель проекта Ирина Иванова. – Это разделы с большими перспективами, такие как «Культурные бренды», с авторскими иллюстрациями, «Парадный зал», «Арт-инвест», которые призваны вывести культуру Ярославии на новые успешные горизонты развития.



Портал автоматически собирает информацию об актуальных событиях всего региона, дает возможность быстро и разными способами вывести посетителя на конкретное мероприятие в конкретном учреждении культуры. Наиболее содержательный раздел портала – «Места», где со временем будут представлены все учреждения культуры Ярославской области, причем как государственные, так и частные. Система поиска позволяет найти учреждения и по виду деятельности, и по географическому признаку.



По оценкам экспертов, портал будет интересен и полезен самым разным целевым аудиториям, и особенно людям, ведущим активный образ жизни, интересующимся учреждениями сферы культуры и мероприятиями, которые они проводят.