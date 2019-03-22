​Подведены итоги VI областного творческого конкурса средств массовой информации «ПозициЯ». На торжественной церемонии победителей и призеров поздравили заместитель губернатора Андрей Шабалин, пресс-секретарь главы региона Анастасия Харитонова, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков и начальник управления массовых коммуникаций Правительства Ярославской области Ирина Ануфриева.



– Конкурс «ПозициЯ» предоставляет журналистскому сообществу региона уникальную площадку для реализации творческой инициативы и гражданской активности, – сказал Андрей Шабалин. – И с каждым годом он становится все популярнее, число участников постоянно растет. Я благодарю всех представивших на конкурс свои материалы за работу, за гражданскую позицию и социальную ответственность.



К рассмотрению принимались тексты и сюжеты, опубликованные в печатных СМИ, вышедшие в эфир на телевидении и радио или размещенные в интернет-изданиях в период с января по ноябрь 2018 года.



В номинации «Лучший автор телепрограммы» победу одержали Светлана Доброхотова и Иван Уваров, представляющие телеканал «Первый Ярославский». Диплом второй степени получила Марина Смарагдова (Городской телеканал), третьей – Игорь Прохватов (ГТРК «Ярославия»).



Лучшим автором радиопрограммы признана главный редактор радио «Эхо Москвы – Ярославль» Людмила Шабуева. Второе место занял шеф-редактор этого СМИ Марк Нуждин, третье – шеф-редактор радио «Ярославия» Ольга Шалаева.



Лучшим телеведущим признан Илья Барабанов (Городской телеканал). Второе и третье места – за Светланой Доброхотовой и дуэтом ведущих ГТРК «Ярославия» Игорем Прохватовым и Ксенией Анисимовой.



Первое место в номинации «Лучший тележурналист» у Анны Мельник (ГТРК «Ярославия»), второе – у Дарьи Крот (Городской телеканал), третье – у Никиты Мордовина (ГТРК «Ярославия»).



Лучшим телеоператором стал Алексей Карашев, представляющий ГТРК «Ярославия». Второе место – за Евгением Бушуевым (телеканал «Первый Ярославский»), третье – за Андреем Кабановым (ГТРК «Ярославия»).



Также была определена лучшая серия информационных материалов в электронных и печатных СМИ «Год добровольца». Победа – у Татьяны Ждановой (сайт «Ярославский регион»). Второе место – у Ольги Савичевой (газета «АиФ-Ярославль»). Третье место разделили сразу два участника конкурса: Татьяна Гурьева (газета «Районные будни») и Светлана Парсегова (газета «Северный край Ярославский регион»).



В номинации «Лучший материал в электронных и печатных СМИ на тему экологии» победил корреспондент сайта «Ярославский регион» Руслан Маслов, второе место заняла корреспондент газеты «Северный край Ярославский регион» Ольга Петрякова, третье по решению жюри не присуждалось.



Автором лучшей аналитической статьи признана Людмила Шабуева, на втором месте – Ирина Иванова (газета «Сельская новь»), на третьем – Татьяна Жданова.



Корреспондент газеты «Комсомольская правда – Ярославль» Рыжиков Роман стал автором лучшего репортажа в печатном СМИ. Диплом второй степени вручили главному редактору газеты «Районные будни» Татьяне Репиной, третьей степени – корреспонденту газеты «Призыв» Евгению Елисееву.



Лучший очерк в печатном СМИ подготовил корреспондент газеты «Комсомольская правда – Ярославль» Александр Клещев. На 2-м и 3-м местах Ольга Красовская (газета «Сельская новь») и Александр Сысоев (газета «Рыбинская неделя»).



Лучшим фотокорреспондентом признана Александра Савельева (портал «76.ru»). Второе место заняла Анна Соловьева (газета «Северный край Ярославский регион»).



Диплом первой степени в номинации «Лучший журналист интернет-издания» получил Михаил Контуев (портал «76.ru»).



Справка



Организатором конкурса «ПозициЯ» является управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области. Конкурс призван содействовать формированию активной гражданской позиции журналистов и гражданской инициативы жителей региона, поддержке творческой деятельности журналистов региональных и районных телекомпаний, печатных и интернет-изданий, повышению их профессионального мастерства. За 6 лет в конкурсную комиссию поступило около тысячи заявок на участие.