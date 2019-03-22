​Золото ярославская команда привезет из Тюмени, где завершились IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Всего в соревнованиях приняли участие 956 спортсменов из 57 субъектов Российской Федерации. Традиционно, в сельских спортивных играх принимают участие представители сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, проживающие в сельской местности.



– Команда ярославских спортсменов выступила на зимних сельских спортивных играх впервые, – рассказал заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов. – Решение об участии в соревнованиях было принято Правительством области. Наш регион на спартакиаде представляли 15 спортсменов из Борисоглебского, Любимского, Рыбинского и Ярославского районов. Они боролись за победу в 7 дисциплинах: полиатлоне и лыжных гонках, шахматах и шашках, в гиревом спорте, а также в троеборьях дояров и механизаторов.



Самые лучшие результаты показали ярославские дояры и механизаторы. Эти дисциплины являлись обязательными в соревнованиях. Троеборье механизаторов включало в себя гонки на лыжах, жим гири и фигурное вождение трактора, а троеборье дояров, кроме лыж и гири, – разборку и сборку доильного аппарата.



Ярославские спортсменки-дояры заняли 1 место в группе с результатом 272 очка, а механизаторы стали третьими с результатом 260 очков.



Один из лучших личных спортивных результатов показала действующая спортсменка, кандидат в мастера спорта, призер Первенства России до 18 лет Екатерина Майорова. В соревнованиях по гиревому спорту она стала пятой из 65 спортсменов с результатом рывок 189 раз в весовой категории 63 кг и выше.