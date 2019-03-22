​К 2024 году все регионы должны вводить 120 млн. кв. метров жилья в год. Такую задачу обозначил сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков во время состоявшейся в Ярославле встречи с представителями органов исполнительной власти и государственной экспертизы из 13 регионов ЦФО.



– Достичь этого можно несколькими путями, – отметил Дмитрий Волков. – У нас должны быть разработаны документы о стандартизации, которые бы позволили использовать современные технологии. Без этого построить такой объем жилья невозможно. И, второе, мы должны шаг за шагом облегчать жизнь застройщикам, проектировщикам и строителям в смысле снятия административных барьеров.



В ходе обсуждения были внесены предложения о снижении сроков подготовки документации по планировке территории за счет упрощения состава и содержания, а также корректировки процедур.



Снижение административных барьеров позволит активнее реализовывать в регионе Адресную инвестиционную программу. На эти цели на 2019 год запланировано более 2 млрд. рублей.



– В программу включено 13 объектов, – сообщил заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Такого количества проектов в области не было очень давно. В этом году будут введены в эксплуатацию 3 дошкольных учреждения в Ярославле – в Дзержинском и Фрунзенском районах. Во Фрунзенском районе начнется строительство детской поликлиники и здания общеобразовательной школы на ул. Чернопрудной. Это территории с активной жилой застройкой. Поэтому там важно развивать социальную инфраструктуру.



Кроме того, в Рыбинске в этом году планируется строительство трех детских садов, а на улице Тракторная уже начались работы на площадке, где появится школа.