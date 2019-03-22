​Уважаемые работники и ветераны культуры, деятели искусств, друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он является общенародным признанием людей увлеченных, талантливых и преданных своему делу.

Визитной карточкой регилона давно стали творческие и театральные сообщества, которые во главе со знаменитым первым русским имени Федора Волкова демонстрируют высокий уровень мастерства, раскрывают новые таланты и в результате своей деятельности укрепляют, приумножают в обществе духовные ценности, развивают международные связи.  

Вы делаете нашу жизнь яркой и разнообразной, помогаете увидеть, понять и научиться ценить прекрасное, способствуете сохранению традиций и народных обычаев Ярославской области, историко-культурных ценностей нашего Отечества.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:45
16 просмотров