​Уважаемые работники и ветераны культуры, деятели искусств, друзья!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Он является общенародным признанием людей увлеченных, талантливых и преданных своему делу.



Визитной карточкой регилона давно стали творческие и театральные сообщества, которые во главе со знаменитым первым русским имени Федора Волкова демонстрируют высокий уровень мастерства, раскрывают новые таланты и в результате своей деятельности укрепляют, приумножают в обществе духовные ценности, развивают международные связи.



Вы делаете нашу жизнь яркой и разнообразной, помогаете увидеть, понять и научиться ценить прекрасное, способствуете сохранению традиций и народных обычаев Ярославской области, историко-культурных ценностей нашего Отечества.



Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов