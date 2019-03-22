|Уважаемые работники и ветераны культуры, деятели искусств, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он является общенародным признанием людей увлеченных, талантливых и преданных своему делу.
Визитной карточкой регилона давно стали творческие и театральные сообщества, которые во главе со знаменитым первым русским имени Федора Волкова демонстрируют высокий уровень мастерства, раскрывают новые таланты и в результате своей деятельности укрепляют, приумножают в обществе духовные ценности, развивают международные связи.
Вы делаете нашу жизнь яркой и разнообразной, помогаете увидеть, понять и научиться ценить прекрасное, способствуете сохранению традиций и народных обычаев Ярославской области, историко-культурных ценностей нашего Отечества.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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