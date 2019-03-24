​Возобновляются работы на двух долгостроях в поселке Щедрино-2. Информация об этом была озвучена во время выездного совещания, которое в субботу провел заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец.



Строения 28, 45 и 49 возводят ООО «Капитал» и ООО «Титан». В общей сложности здесь заключено 78 договоров долевого участия. Одна из причин задержки – над объектами проходят линии электропередачи.



– По двум домам с «МРСК Центра» все урегулировали. По 28-му строению потребуется еще месяц, чтобы решить вопрос по электросетям и найти подрядчика, – рассказал руководитель компании-застройщика Николай Смирнов. – Мы планируем, что 49-е строение завершим в декабре 2019 года, 45-е – в первом квартале 2020 года.



Три строения (10, 11, 3) в поселке Красный Бор, которые возводит ООО «Альянс», также на контроле регионального Правительства. На совещании, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации Ярославского района и конкурсный управляющий, было решено проработать вопрос с прокуратурой по обращению в суд с целью размежевания земельных участков под каждым из строений и снятия обременений.



– Такое решение позволит заняться разработкой планировки оставшейся территории, создать привлекательную площадку, которую можно предложить инвестору, готовому достроить эти дома, – отметил Виктор Неженец.



Проверила выездная комиссия и два соцобъекта, которые возводятся в рамках адресной инвестиционной программы. На яслях на Ленинградском проспекте в Ярославле работы идут по графику.



– В областном центре будет построено три новых дошкольных учреждения, которые будут принимать малышей от двух месяцев до трех лет, – сообщил и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков. – Такие же объекты будут на улицах Кирпичной и Ярославской. Генподрядчик сообщил, что с этой недели начинается монтаж блоков. Вопросы по всем инженерным сетям решены.



По словам руководителя МКУ «Агентство по строительству» мэрии Ярославля поставлена задача сдать объект к 1 сентября.



Еще одно важное направление – строительство детского сада в поселке Михайловском. Работы на площадке возобновили в прошлом году. В ближайшее время единая служба заказчика сможет контролировать их в режиме онлайн – здесь установят камеры наблюдения.



– На этой неделе завозим плиты. Через две недели планируем выйти на кровлю. Будем заказывать окна и параллельно начнем заниматься наружными сетями – это электрика и вода, – рассказал представитель компании-подрядчика.



Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2019 года.