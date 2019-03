​Завершился всероссийский молодежный медиафорум «LikeMedia», который проходил в ГАУ ЯО «Дворец молодежи». 22 – 23 марта здесь собрались блогеры, влогеры, журналисты, дизайнеры из 26 регионов России.



– Нам удалось собрать на одной площадке топовых экспертов медиасферы, которые делились с участниками форума самой актуальной информацией, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – В итоге получился диалог о контенте, его авторах и потребителях, а также об ответственности за свое поведение в информационном пространстве. Мы живем в эпоху лайков и хайпа, но первое, к чему необходимо стремиться, это профессиональное отношение к делу. Эта важная мысль стала лейтмотивом выступлений всех гостей нашего форума.



Журналистка, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, общаясь с участниками форума, подчеркнула: чтобы быть в тренде и создавать качественный контент, необходимо заниматься самообразованием и много читать.



«Второй год подряд участвую в форуме «LikeMedia» в Ярославской области. Убедилась в том, что молодежь у нас очень прогрессивная и слышащая, – написала по итогам мероприятия Тина Канделаки в своих социальных сетях. – Задача же в том, чтобы постоянно с ней разговаривать. Именно для этого создан этот форум. Like в его названии – это не просто движение руки, like – это сопричастность и эмпатия, like – это ваше желание показать свою симпатию другому человеку».



О необходимости работы над собой говорил и телеведущий Первого канала Тимур Соловьев. По его словам, добиться успеха можно лишь тогда, когда есть внутренняя мотивация, трудолюбие, напористость, любознательность, непрерывное саморазвитие и дисциплина.



Сотрудницы «ВКонтакте» Александра Шурыгина и Екатерина Якушева рассказывали о трендах, подходах, факторах, которые негативно сказываются на распространении постов, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы быть успешным в Сети.



В целом форум позволил обсудить широкий круг вопросов, которые касаются контента, его распространения и мастерства автора. Отмечено, что именно авторское мнение становится сегодня важнее оперативности и эксклюзивности информации, поскольку в ее потоке все сложнее ориентироваться самостоятельно. Люди ищут проводников, которым смогут верить. В Сети любой может быстро стать звездой благодаря доступности площадки. Однако в число лучших войдут лишь те, кто сумеет удержать внимание и популярность на дистанции.



Два дня форума участники проводили не только на образовательных, но и на развлекательных площадках. Для них были организованы медиаигры, мастер-классы по импровизации и экскурсия на телеканал «Первый Ярославский».



На торжественном закрытии форума наградили его организаторов и отличившихся участников.