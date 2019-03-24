​С 22 по 24 марта в Ярославле проходила первая Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников имени К.Д. Ушинского. Ее участниками стали представители региона, а также старшеклассники из Кировской, Новосибирской и Волгоградской областей.



– Впервые Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников была организована и проведена на Ярославской земле, – подчеркнула директор департамента образования области Ирина Лобода. – Мы инициировали этот социально значимый образовательный проект, потому что понимаем необходимость развития непрерывного педагогического образования. Такая олимпиада станет частью единой системы профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии, поможет наиболее активным и творческим выпускникам сделать ответственный и сознательный выбор. Мы планируем проводить это мероприятие ежегодно, и надеюсь, число его участников будет увеличиваться, а олимпиада станет одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала образования не только нашего региона, но и всей России.



Участники олимпиады проходили два тура теоретических и творческих испытаний, демонстрируя знания, креативность и умение грамотно выстраивать коммуникации. В состав жюри вошли представители профильных министерств, ведущих вузов страны.



Для педагогов была организована деловая программа: гости познакомились с организациями региональной системы образования, побывали в Ярославском педагогическом колледже, в центре профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», посетили научно-образовательные центры ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, осуществляющего научно-методическое сопровождение олимпиады.



Также прошли конференции, круглые столы, мастер-классы с участием ведущих ученых страны, педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям».



Дипломы победителей по итогам олимпиады получили десятиклассницы Наталия Салькова из угличской школы №5, Татьяна Иванова из ярославского Дворца пионеров и 11-классница Надежда Зеленая из Карачихской средней школы. Все они дополнительно получают 10 баллов за индивидуальные достижения при поступлении в ЯГПУ имени Ушинского.