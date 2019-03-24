​Ярославская область поднялась на одну строчку и заняла 14-е место в рейтинге регионов России по эффективности реализации молодежной политики, который ежегодно готовит Федеральное агентство по делам молодежи.



Рейтинг формируется на основе данных информационной системы «Молодежь России». Она позволяет учитывать количество и уровень мероприятий, число их участников.



Так, в 2018 году в Ярославском регионе увеличилось количество мероприятий всероссийского масштаба. Среди них – фестиваль молодых семей, конкурс «Чайка», посвященный первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, семейный мотофестиваль «Moto Family Days», исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора» и студенческий педагогический слет. Также оценивалось участие представителей региона во всероссийских форумах, мероприятиях и конкурсах, в том числе грантовых. Всего в 2018 году ярославцы получили на развитие своих проектов 5,1 миллиона рублей.



– Нам важно выстроить систему молодежной политики таким образом, чтобы максимально расширить пространство для самореализации молодых людей, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – У нас уже есть в наличии ряд эффективных, апробированных инструментов. Большинство проектов имеет конкурсную основу, что позволяет найти самых талантливых и целеустремленных.



В 2018 году, Году добровольца, впервые на уровне субъектов РФ в рамках конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Регион добрых дел» были отмечены лучшие практики поддержки волонтеров. По итогам Ярославская область получила более 6 миллионов рублей, которые будут потрачены на развитие добровольчества.



В Год добровольца на территории региона было открыто три добровольческих центра. Системная работа в этом направлении ведется с 1996 года. Волонтеры ухаживают за пожилыми людьми, помогают маломобильным гражданам, заново отстраивают и реставрируют памятники, заботятся о природе, участвуют в организации масштабных мероприятий, сдают кровь и ищут пропавших людей.



Во Дворце молодежи, который курирует волонтерское молодежное движение региона, открылся центр развития добровольчества Ярославской области. Его представители оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, активно включаются в работу социальных учреждений и работают на крупных событиях. Одна из задач центра – привлечение к волонтерской деятельности людей старшего возраста.



Открытый в этом же году волонтерский образовательный центр ЯГПУ имени Ушинского активно ведет образовательную работу среди добровольцев и сопровождает профильные проекты. А добровольческий центр «Научись спасать жизнь» при Главном управлении МЧС РФ по Ярославской области объединил волонтеров, ведущих поисково-спасательною работу. Они участвуют в операциях в городской и природной среде, помогают тушить пожары и искать пропавших людей.



Работают с молодежью не только в областном центре, но и в муниципальных районах. В каждом из них есть свое социальное учреждение, которое реализует ключевые направления молодежной политики. Здесь работают с молодыми семьями и трудными подростками, помогают в профориентации и трудовой адаптации, занимаются организацией досуга и волонтерской деятельностью.



В 2018 году в мероприятиях социальных учреждений молодежи в регионе приняли участие более 100 тысяч человек.



Справка



В инфраструктуру отрасли молодежной политики входят департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике и три учреждения: ГАУ ЯО «Дворец молодежи», ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» и ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр».