​При очередном рейдовом обследовании памятника природы «Павловский парк на берегу реки Волги» в Ярославле установлено, что в границах особо охраняемой природной территории и ее охранной зоны какая-либо хозяйственная деятельность не ведется.



– В целях контроля за соблюдением природоохранного законодательства наши сотрудники совместно со специалистами управления Росреестра по Ярославской области провели геодезическое обследование по установлению на местности границ памятника природы «Павловский парк» и его охранной зоны, – сообщил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Также определены координаты места проведения строительных работ вблизи указанного памятника природы. В результате установлено, что строительная площадка, а также отвалы грунта и снежные массы находятся за границами памятника природы и его охранной зоны.



В целях профилактики возможных нарушений при ведении работ департамент направил предостережение в адрес застройщика. За несоблюдение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях предусмотрено административное наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей.