​В целях повышения инвестиционной привлекательности Ярославской области председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев согласовал расширение списка разрешенных видов деятельности на территории опережающего развития «Тутаев».



К уже имеющимся 13-ти планируется добавить 19 новых. В их числе, в частности, растениеводство и животноводство, охота, производство продуктов питания, изделий из кожи, бумаги и картона, полиграфии, ремонт и монтаж машин и оборудования. Также в списке деятельность турагентств и прочих организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, библиотек, архивов, музеев и других объектов культуры, работа в области спорта, отдыха и развлечений, информационных технологий, по предоставлению мест для временного проживания. В перечень производств добавлено металлургическое, кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, транспортных средств и оборудования, мебели.



– Такой инструмент, как территория опережающего развития, решает одновременно три задачи, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Во-первых, это создание точек экономического роста, поскольку предоставляет предпринимателям благоприятные налоговые режимы. Во-вторых, создание альтернативных производств, что уводит эти города от зависимости от основных, ключевых предприятий, обеспечивает поступление дополнительных доходов в региональный и местный бюджеты. В-третьих, создается значительное количество рабочих мест.



В настоящее время на территории опережающего развития «Тутаев» работают два резидента: завод по производству запасных частей для легкобронированной техники и предприятие по производству упаковочной полипропиленовой ленты. Инвесторами в 2018 году создано 86 новых рабочих мест, капитальные вложения составили 21 миллион рублей.



Еще три заявки на получение статуса резидента ТОР «Тутаев» одобрены областной комиссией и ожидают внесения в федеральный реестр. Планируется создание производства влагопоглотителей для оконных стеклопакетов, завода, выпускающего автономные альтернативные источники энергоснабжения, и предприятия по деревообработке.



В результате реализации этих проектов будет создано свыше 200 рабочих мест, объем инвестиций составит порядка 204 миллионов рублей.