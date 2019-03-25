|15 событийных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма по итогам конкурсного отбора получат поддержку из областного бюджета. Общая сумма грантов составит 1 миллион 907 тысяч рублей, софинансирование проектов со стороны авторов и партнеров – около двух миллионов.
– Конкурсный отбор и грантовая поддержка – дополнительный импульс для создания новых туристических проектов, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – У нас уже есть положительный опыт прошлого года, поэтому мы продолжаем систему поддержки событий. Кроме весеннего конкурса запланирован отбор проектов осенью 2019 года.
На гранты претендовали более 20 коммерческих и некоммерческих организаций, государственные и муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Они представили проекты по нескольким номинациям: городской, культурный, загородный, водный и природный туризм. В отдельную категорию были включены туристические стартапы.
Эксперты оценивали инициативы по десятибалльной системе по девяти критериям, в числе которых – ожидаемое число участников, продолжительность события, доля привлеченных внебюджетных средств, средний чек посетителя мероприятия, соответствие концепции туристического бренда Ярославской области, наличие уникальной сувенирной линейки мероприятия.
Среди проектов-победителей: «Теплый фестиваль гостеприимства», туристический праздник «За здоровьем к Ивану-царевичу», юмористический фестиваль «Пошехонские потешки». Инициативы будут реализованы в Рыбинске, Тутаеве, Ростове, Угличе, Пошехонье, Любиме, Мышкине, Рыбинском, Ярославском и Некрасовском районах.
Справка
В 2018 году департаментом туризма Ярославской области была возобновлена грантовая поддержка туристических проектов. Гранты на общую сумму 1,3 миллиона рублей получили девять туристических мероприятий.
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