|6 апреля в Любиме впервые пройдет межрегиональный туристический фестиваль «Любимые забавы». Праздник будет организован в форме культурной реконструкции событий, описанных в летописях времен Ивана Грозного. Все желающие смогут увидеть старинные охотничьи забавы с участием псовых борзых.
– Любим сейчас активно работает над созданием комфортной городской среды, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Благодаря этому в городе появляется возможность для проведения новых туристических событий. Фестиваль «Любимые забавы» представляет собой интересное туристическое предложение, учитывает главные изюминки территории, отвечает потребностям современных путешественников, а также задачам туристического бренда региона.
Основные события фестиваля начнутся в 14.00 в любимском городском парке. Откроется праздник театрализованным действом. Далее пройдет парад собак разных пород.
С утра будут организованы экскурсии по городу. Туристический маршрут включает посещение исторической части Любима, где в XVI веке находилась крепость, торговых рядов XVIII века и набережной. Также все желающие могут посетить краеведческий музей.
На фестивале будет работать ярмарка изделий народных промыслов, проходить мастер-классы народных умельцев и фотосессии.
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вчера, 17:15
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