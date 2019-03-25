|25 марта на Советской площади в Ярославле проходит товарищеский матч, посвященный 70-летию ярославского хоккея. Его участников и зрителей приветствовал губернатор Дмитрий Миронов.
– Для Ярославля хоккей с шайбой – это не просто спорт номер один, это образ жизни, – сказал Дмитрий Миронов. – За минувшие семьдесят лет ярославские хоккеисты шаг за шагом продвигались к вершине хоккейного Олимпа. У нас создана прекрасная хоккейная школа, детские и юношеские команды постоянно становятся победителями и призерами российских первенств. Трижды ярославская главная команда выигрывала чемпионат России. И я уверен: впереди нас ждет немало новых побед. Поздравляю всех болельщиков, игроков, тренеров, медицинских работников и сотрудников служб обеспечения, юных хоккеистов и их родителей, всех ярославцев с 70-летием зарождения хоккея в Ярославле! И пусть эта игра приносит нам с вами побольше положительных эмоций!
На церемонии открытия мероприятия также выступили легендарный хоккеист, тренер Александр Якушев и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.
– Сегодня праздник у всех любителей этой великолепной игры, – сказал заслуженный тренер СССР и России, двукратный Олимпийский чемпион Александр Якушев. – Поздравляю всех нас! Ярославцы внесли большой вклад в развитие нашего отечественного хоккея!
– Уважаемые легенды советского и российского хоккея, уважаемые болельщики! Мы гордимся тем, что хоккей стал частью образа жизни ярославцев и многих людей, – сказал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев. – Стратегия, которую выбрал клуб на массовый хоккей, на воспитание молодого поколения, формирование первой команды своими воспитанниками – это стратегия, которую поддержали руководство РЖД, областные власти, поддерживают большинство людей, которые так или иначе связаны с нашим клубом. И это дает нам уверенность в том, что ярославский хоккей будет развиваться дальше и достигать новых высот.
Игроки матча и болельщики почтили минутой молчания память погибших игроков хоккейной команды «Локомотив».
После символического вбрасывания началась игра между командами ветеранов ХК «Локомотив» и «Легенды хоккея СССР». В числе звезд хоккея, которые приехали в Ярославль по приглашению губернатора, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Алексей Гусаров. Вместе с главой региона Дмитрием Мироновым им противостоят хоккеисты, игравшие в разные годы за ярославскую команду, Андрей Коваленко, Юрий Яковлев, Егор Подомацкий, Сергей Лукичев, Андрей Малков, Илья Горохов, Антон Бут, Дмитрий Красоткин. На трибуне в числе болельщиков депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова и известный российский хоккеист Павел Буре.
2019 год – юбилейный для ярославского хоккея. Инициатором его развития был спортсмен Олег Попов. Первый хоккейный матч в городе состоялся в марте 1949 года на стадионе ЯШЗ. За победу боролись команды «Химик» и «Спартак».
С тех пор ярославский хоккей проделал долгий и успешный путь, воспитаны известные в России и мире игроки, одержаны выдающиеся победы. В 1989 году был образован хоккейный клуб «Торпедо», в 2000-м переименованный в «Локомотив». Его воспитанники входят во все сборные России и достойно выступают на самых престижных международных соревнованиях. В составе молодежной сборной России представители «Локомотива» на чемпионатах мира завоевали 83 медали, а юниорской сборной страны на чемпионатах Европы и мира – еще 42 медали.
В этом году клуб празднует 30-летие.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:30
39 просмотров
2019.03.25 В Любиме впервые пройдет туристический фестиваль «Любимые забавы»2019.03.25 15 туристических проектов получат грантовую поддержку2019.03.25 19 новых видов предпринимательской деятельности можно будет осуществлять на территории опережающего развития «Тутаев»2019.03.25 Строительство не затронет особо охраняемую территорию Павловской рощи в Ярославле2019.03.25 Ярославская область – на 14-м месте в общероссийском рейтинге эффективности молодежной политики