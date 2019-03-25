​25 марта на Советской площади в Ярославле проходит товарищеский матч, посвященный 70-летию ярославского хоккея. Его участников и зрителей приветствовал губернатор Дмитрий Миронов.



– Для Ярославля хоккей с шайбой – это не просто спорт номер один, это образ жизни, – сказал Дмитрий Миронов. – За минувшие семьдесят лет ярославские хоккеисты шаг за шагом продвигались к вершине хоккейного Олимпа. У нас создана прекрасная хоккейная школа, детские и юношеские команды постоянно становятся победителями и призерами российских первенств. Трижды ярославская главная команда выигрывала чемпионат России. И я уверен: впереди нас ждет немало новых побед. Поздравляю всех болельщиков, игроков, тренеров, медицинских работников и сотрудников служб обеспечения, юных хоккеистов и их родителей, всех ярославцев с 70-летием зарождения хоккея в Ярославле! И пусть эта игра приносит нам с вами побольше положительных эмоций!



На церемонии открытия мероприятия также выступили легендарный хоккеист, тренер Александр Якушев и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.



– Сегодня праздник у всех любителей этой великолепной игры, – сказал заслуженный тренер СССР и России, двукратный Олимпийский чемпион Александр Якушев. – Поздравляю всех нас! Ярославцы внесли большой вклад в развитие нашего отечественного хоккея!



– Уважаемые легенды советского и российского хоккея, уважаемые болельщики! Мы гордимся тем, что хоккей стал частью образа жизни ярославцев и многих людей, – сказал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев. – Стратегия, которую выбрал клуб на массовый хоккей, на воспитание молодого поколения, формирование первой команды своими воспитанниками – это стратегия, которую поддержали руководство РЖД, областные власти, поддерживают большинство людей, которые так или иначе связаны с нашим клубом. И это дает нам уверенность в том, что ярославский хоккей будет развиваться дальше и достигать новых высот.



Игроки матча и болельщики почтили минутой молчания память погибших игроков хоккейной команды «Локомотив».



После символического вбрасывания началась игра между командами ветеранов ХК «Локомотив» и «Легенды хоккея СССР». В числе звезд хоккея, которые приехали в Ярославль по приглашению губернатора, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Алексей Гусаров. Вместе с главой региона Дмитрием Мироновым им противостоят хоккеисты, игравшие в разные годы за ярославскую команду, Андрей Коваленко, Юрий Яковлев, Егор Подомацкий, Сергей Лукичев, Андрей Малков, Илья Горохов, Антон Бут, Дмитрий Красоткин. На трибуне в числе болельщиков депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова и известный российский хоккеист Павел Буре.



2019 год – юбилейный для ярославского хоккея. Инициатором его развития был спортсмен Олег Попов. Первый хоккейный матч в городе состоялся в марте 1949 года на стадионе ЯШЗ. За победу боролись команды «Химик» и «Спартак».



С тех пор ярославский хоккей проделал долгий и успешный путь, воспитаны известные в России и мире игроки, одержаны выдающиеся победы. В 1989 году был образован хоккейный клуб «Торпедо», в 2000-м переименованный в «Локомотив». Его воспитанники входят во все сборные России и достойно выступают на самых престижных международных соревнованиях. В составе молодежной сборной России представители «Локомотива» на чемпионатах мира завоевали 83 медали, а юниорской сборной страны на чемпионатах Европы и мира – еще 42 медали.



В этом году клуб празднует 30-летие.