​2 апреля начинается прием заявок на участие в первом региональном конкурсе «Лучший инспектор муниципального земельного контроля – 2019». Решение об этом было принято на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– Конкурс проводится с целью поддержки служащих, являющихся инспекторами муниципального земельного контроля, а также для развития и совершенствования этой деятельности, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Одна из важнейших задач на текущий год – повышение эффективности муниципального земельного контроля, а также государственного земельного надзора в целях вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот. По результатам конкурса мы совместно с управлениями Россельхознадзора и Росреестра по Ярославской области отметим специалистов, которые были наиболее успешны в этой деятельности.



Кроме того, для улучшения работы по муниципальному земельному контролю департамент имущественных и земельных отношений при участии региональных управлений Россельхознадзора и Росреестра организовал серию обучающих семинаров. Здесь специалисты совершенствуют свой профессиональный уровень, обмениваются знаниями и опытом, завязывают новые полезные контакты.



Накануне в администрации Ярославского муниципального района прошло заключительное мероприятие на тему «Организация и осуществление муниципального земельного контроля». На встрече рассмотрели практические вопросы, связанные с выявлением нарушений земельного законодательства, оформлением материалов проверок и передачи их в органы государственного земельного надзора.



Напомним, в 2018 году в рамках муниципального земельного контроля проверочными мероприятиями было охвачено в 5,5 раза больше земельных участков, чем в 2017-м. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 миллионов рублей, что также в 5,5 раза превысило показатель 2017 года.



Среди важнейших задач, которые сегодня достигаются посредством муниципального земельного контроля: сохранение и повышение плодородия почв, вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозугодий, а также формирование в сознании граждан бережного отношения к земельным ресурсам.



Претендентам на участие в конкурсе «Лучший инспектор муниципального земельного контроля – 2019» необходимо в срок до 10 апреля представить в адрес департамента анкету участника по форме, заверенную кадровой службой по месту работы, а также согласие на обработку персональных данных.



Телефоны для справок: (4852) 40-11-20, 40-14-38.