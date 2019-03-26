​Ужесточены наказания для компаний, допускающих грубые нарушения в управлении многоквартирными домами. Закон, вносящий соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, подписал Президент России Владимир Путин.



– Это законодательное нововведение направлено на повышение эффективности и качества работы управляющих организаций, – прокомментировала главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Выполнять обязательный перечень работ для обеспечения благоприятных условий проживания в многоквартирных домах сейчас становится гораздо выгоднее, чем получать уведомления об огромных штрафах от контрольно-надзорного органа при предоставлении услуг и работ низкого качества.



В частности, к грубым нарушениям относится незаключение договоров на содержание систем внутридомового газового оборудования, обслуживание и ремонт лифтов в течение 30 дней с момента, когда дом принят в управление. Также в эту категорию попадают УК, не передавшие техническую документацию на дом в связи со сменой управляющей компании и не прекратившие деятельность, если дом исключен из управления.



Штраф для должностных лиц с 29 марта будет составлять от 100 до 250 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 350 тысяч рублей. Раньше независимо от тяжести нарушения штраф для должностных лиц достигал от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 250 до 300 тысяч рублей.



Рассмотрение таких дел в соответствии с изменениями в законодательстве в Ярославской области переходит в полномочия регионального департамента государственного жилищного надзора.