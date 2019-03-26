​26 марта в Ярославскую область с рабочим визитом прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, чтобы оценить готовность региона к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем.

Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым он посетил смотр сил и средств различных ведомств и служб, входящих в состав Ярославской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории аэропорта Староселье под Рыбинском. Здесь сегодня было представлено около 70 единиц спецтехники, в том числе подвижной пункт управления, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по региону.

Евгений Зиничев вручил отличившимся ярославским пожарным и спасателям медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За пропаганду спасательного дела», «За спасение погибающих на водах», «За содружество во имя спасения», «За усердие».

– Поздравляю всех награжденных, – сказал министр. – Это не просто ваша оценка, но и оценка всего управления МЧС по Ярославской области.

Руководству регионального ведомства Евгений Зиничев передал сертификаты на современную технику и пожарно-техническое вооружение.

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