​Ярославские школьники показали высокие результаты на XI всероссийском технологическом фестивале «PROFEST», который проходил в Москве 20 – 22 марта.



«PROFEST» – это комплекс научно-технических соревнований для участников от 6 до 26 лет. В этом году наш регион представляли 39 школьников из семи образовательных организаций: центра детско-юношеского технического творчества, детского технопарка «Кванториум», ярославских школ №90 и 88, клуба робототехники «Let`s Go» ООО «Технологии успеха», культурно-образовательного центра «Лад», лицея №1 Тутаевского муниципального района.



В рамках фестиваля подводятся итоги реализации двух программ фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски: «Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России» и «ЮниорПрофи». По первой воспитанникам детского технопарка «Кванториум» удалось добиться успеха в направлении «Инженерный проект»: в номинации «Машиностроение» команда заняла II место, а в номинации «Фристайл» ребята получили специальный диплом «За лучший дизайн».



По второй в чемпионате компетенций награды завоевали воспитанники Ярославского центра детско-юношеского технического творчества: II место – «Электроника 10+» и I место – «Электроника 14+». В чемпионате корпораций III место заняла команда детского технопарка «Кванториум».