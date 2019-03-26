|Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За более чем двухсотлетнюю историю внутренние войска прошли большой путь. Основная задача при этом оставалась неизменной – обеспечивать государственную и национальную безопасность, защиту прав и свобод человека.
Опыт, накопленный за это время, помогает всем современным структурным подразделениям Росгвардии сохранять преемственность и продолжать славные традиции войск.
Служба в них – это тяжелый и подчас опасный труд, который требует особой ответственности, мужества, самоотдачи и постоянной готовности выполнить любую задачу по охране правопорядка и территориальной целостности страны.
Желаю успехов в выполнении всех поставленных перед вами задач, крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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