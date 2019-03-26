​Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии России!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



За более чем двухсотлетнюю историю внутренние войска прошли большой путь. Основная задача при этом оставалась неизменной – обеспечивать государственную и национальную безопасность, защиту прав и свобод человека.



Опыт, накопленный за это время, помогает всем современным структурным подразделениям Росгвардии сохранять преемственность и продолжать славные традиции войск.



Служба в них – это тяжелый и подчас опасный труд, который требует особой ответственности, мужества, самоотдачи и постоянной готовности выполнить любую задачу по охране правопорядка и территориальной целостности страны.



Желаю успехов в выполнении всех поставленных перед вами задач, крепкого здоровья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов