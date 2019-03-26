​26 марта губернатор Дмитрий Миронов и глава МЧС России Евгений Зиничев приняли участие в координационном совещании по вопросам подготовки региона к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2019 года. Заседание прошло на территории филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в Рыбинском районе Ярославской области.



– В целях эффективного предупреждения возможных ЧС нужно ориентировать силы и средства на выполнение следующих задач, – сказал Евгений Зиничев. – На постоянной основе осуществлять контроль за паводковой обстановкой, а также моделировать ее развитие по наихудшему сценарию. На основе получаемой информации своевременно принимать необходимые меры по пропуску паводковых вод. При необходимости организовывать дополнительные проверки состояния всех противопаводковых сооружений, а также социально значимых объектов. Руководителям всех уровней проверить готовность сил и отработать слаженность их действий. Важно также уточнить планы управления в условиях ЧС.



В Ярославской области действует оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков. Для аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств. Будет задействовано более восьми с половиной тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.



– Подобные вопросы встают ежегодно, поэтому накоплен значительный опыт работы, позволяющий не допускать кризисных ситуаций, – отметил Дмитрий Миронов. – Особое внимание мы традиционно уделяем ситуации на прудах – накопителях отходов нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева в поселке Константиновском Тутаевского района, где в период таяния снега существует угроза попадания кислой воды в реки Печегду и Волгу. Совместно с руководством предприятия организован контроль за обстановкой на гидротехнических сооружениях накопителей. При ухудшении обстановки будут приняты срочные меры по недопущению чрезвычайной ситуации.



По информации, прозвучавшей на совещании, сейчас на реках области зимняя межень, на большинстве из них – ледостав. Горьковское водохранилище в районе Рыбинска и Ярославля в большей части очистилось ото льда. По состоянию на 26 марта гидрологическая обстановка на территории региона в норме. Уровень воды на водохранилищах не достигает опасных и неблагоприятных отметок, подтоплений нет.



Направляясь в Рыбинск, министр совершил облет мест возможного подтопления Ярославской области. Гидрологических явлений, превышающих критические значения и способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, не наблюдается. Подтоплений жилого сектора населенных пунктов, объектов экономики, переливов дорог водами Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ зафиксировано не было.



Размещение группировки спасательных сил максимально приближено к местам массового выхода людей на воду.



– Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств Главного управления, которая составляет 1353 человека и 311 единиц техники, в том числе 36 плавательных средств, – доложил начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. – На договорной основе привлекается одно воздушное судно авиакомпании «Баркол» – Ми-8. Имеются в наличии беспилотные летательные аппараты – 12 единиц.



На совещании также рассмотрели вопрос подготовки к пожароопасному периоду. Дмитрий Миронов отметил, что разработана система организации наблюдения за ситуацией в лесах и на торфяниках. Для этой цели будут задействованы стационарные видеокамеры, беспилотники и вертолет Ми-8, организовано совместное патрулирование с участием сотрудников органов лесной охраны, МВД и административных комиссий. Сформирована группировка сил и средств для реагирования в пожароопасный сезон – более 10 тысяч человек и 2200 единиц техники.



Большое внимание будет уделено профилактической и разъяснительной работе с жителями региона.



– Важно обеспечить своевременное реагирование и ликвидацию пожаров в день обнаружения, – сказал Евгений Зиничев. – А также своевременное оповещение населения.



В завершение встречи глава МЧС России наградил медалями «За пропаганду спасательного дела» главу Рыбинска Дениса Добрякова и главу Рыбинского района Татьяну Смирнову. Медали «За содружество во имя спасения» вручены директору филиала ОАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» Андрею Дережкову и начальнику Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ларисе Задворновой.



После осмотра ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» Дмитрий Миронов и Евгений Зиничев посетили выставку во дворце спорта «Полет». Здесь новейшие конструкторские разработки представили предприятия Ярославской области. В числе экспонатов – дорожная и пожарная техника, вездеходы, снегоболотоходы, погрузчики, спецтранспорт, спасательные устройства и приборы.