​26 марта сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с депутатами областной Думы и представителями регионального оператора по обращению с отходами ООО «Хартия» проинспектировали состояние мест сбора мусора, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Рейд прошел в Дзержинском районе Ярославля.



– На сегодняшний день в Ярославле установлено 290 специальных оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов, – рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента Артем Назаров. – Еще 15 – в Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском и 51 – в Угличском. По региону сейчас порядка 25 процентов фракций из этих контейнеров подлежит вторичной переработке. Для того чтобы планомерно повышать этот показатель, необходимы системность и строгий контроль, поэтому такие рейды проходят у нас на регулярной основе. Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов – важная часть создания экологически безопасной системы оборота ТКО. Это приоритетное направление новой экологической политики, разработанной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



В ходе обследования специалисты обращали особое внимание на обустройство площадок, а также на наличие информационных табличек, разъясняющих, какие именно фракции необходимо складывать в специализированные оранжевые контейнеры: они предназначены для сбора бумаги, стекла, пластика и металла.



После загрузки спецмашина отвозит отобранный мусор на сортировочную станцию, где проходит второй этап отбора полезных фракций, которые впоследствии отправляются на вторичную переработку. В настоящее время по Ярославлю курсируют три РСО-мусоровоза, предназначенные исключительно для отходов из оранжевых контейнеров.



– Вопрос внедрения системы раздельного сбора мусора находится на особом контроле. Напомню, в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин отметил, что к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку, – отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Александр Тарасенков. – Наша область стала одной из первых, где новая система уже начала работать. В Ярославле уже 100 процентов отходов подвергается сортировке в ЗАО «Чистый город». В регионе идет активное создание инфраструктуры для раздельного сбора и накопления ТКО. В ближайшей перспективе планируется запустить шесть сортировочных станций, а также обустроить две площадки для перегрузки отходов.



Особое внимание комиссия уделила вопросу содержания контейнерных площадок. С 1 января за это отвечают собственники земельных участков, на которых они расположены. Если место сбора ТКО находится на муниципальной земле, в соответствии с федеральным законодательством выполнение этой функции относится к полномочиям органов местного самоуправления. А если собственники определили способ управления МКД, то за организацию, создание и содержание контейнерных площадок отвечает управляющая организация (или иная организация, которая управляет МКД).



Если при выгрузке контейнеров спецтехникой их содержимое попало на землю, сотрудники ООО «Хартия» обязаны его убрать. В случае нарушения необходимо обращаться к региональному оператору посредством электронной почты: yaroslavl.hartiya.com. Необходима фиксация происходившего на фотокамеру.



По другим вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора, жители Ярославской области могут обращаться по телефонам горячей линии: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202.