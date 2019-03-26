​В рамках губернаторского проекта «Спорт – детям» образовательные организации Некоузского муниципального района получили новый инвентарь для занятий физкультурой.

– Мы признательны разработчикам проекта за реализацию грандиозной идеи, – подчеркнула директор Борковской СОШ имени И.Д. Папанина Ольга Соколова. – Мы получили гимнастические маты, баскетбольные и волейбольные мячи, мячи для метания. Новые спортивные снаряды очень нужны для формирования здорового образа жизни, радости от движения, высоких результатов в спортивных соревнованиях. Первыми провели «Веселые старты» с новым оборудованием ученики 3-х и 4-х классов. Все остались довольны: и ребята, и учитель.

Весной ученики школ района примут участие в сдаче норм ГТО, выступят на районных легкоатлетических соревнованиях. Новое оборудование будут использовать на уроках, внеурочных занятиях в зале и на школьном стадионе, в летнем оздоровительном лагере, работающем на базе образовательной организации.

Справка

Губернаторский проект «Спорт – детям» направлен на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений области – закупку оборудования для занятий физкультурой и спортом.

Общая стоимость проекта – 45 миллионов рублей. Его участниками стали 338 образовательных организаций: 5 начальных школ, 83 основные и 250 средних во всех муниципальных образованиях.

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