​26 марта на заседании Ярославской областной Думы приняты изменения в закон «Об отдельных вопросах организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».



– В соответствии с Жилищным кодексом в региональную программу капитального ремонта могут не включаться многоквартирные дома, в которых менее пяти квартир, – пояснил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Ранее в программу капитального ремонта попадали дома с количеством квартир более трех.



С момента исключения из программы собственникам помещений в таких домах взносы на капитальный ремонт начисляться не будут. В соответствии с законом уплаченные взносы возвратят, за исключением средств, израсходованных на проведение ремонтов, если такие работы проводились. Собственникам необходимо написать заявление в региональный фонд капремонта по утвержденной форме. Возврат средств начнется после выхода официальной версии актуализированной программы.



Согласно еще одному изменению, исключен первоочередный порядок ремонта для домов, в которых требовалось его проведение на дату приватизации первого жилого помещения.



Как сообщил председатель думского комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Александр Тарасенков, все поправки были подробно изучены депутатами.



– Изменения правильные. У нас есть полное взаимопонимание с фондом капитального ремонта по этим вопросам и по всем возникающим проблемам, – подчеркнул он.