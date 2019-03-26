​Перспективы сотрудничества с китайской провинцией Хэйлунцзян в промышленной, образовательной и культурной сфере обсудили 26 марта в ходе встречи в Правительстве области.



Это ответный визит китайской стороны: делегация региона во главе с губернатором Дмитрием Мироновым посетила провинцию в июне прошлого года. С января 2018 года Дмитрий Миронов возглавляет российскую часть межрегионального совета в составе Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, учрежденного главами стран в ноябре 2014 года.



– Мы очень рады, что наши китайские друзья по достоинству оценивают перспективу взаимовыгодного сотрудничества, – сказал заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета инвестиционного развития Дмитрий Глушков. – Подтверждением этому являются уже реализованные и запланированные крупные совместные проекты.



Сегодня в числе наиболее привлекательной для китайских инвесторов являет сфера энергетики. Первым совместным проектом стало строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ под Ярославлем с использованием передовых энергосберегающих и экологически чистых технологий производства тепла и электроэнергии. Общая стоимость – более 300 миллионов долларов.



Среди перспективных направлений – взаимодействие в сфере двигателестроения, нефтепереработки, медицины, торговли, комплексного развития территорий, девелоперские проекты, в том числе создание частных технопарков.



Отдельное направление – партнерство в сфере образования. В 2017 году на базе Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского создан китайский культурно-образовательный центр, где реализуются программы дополнительного образования по изучению китайского языка для школьников, студентов и преподавателей. В 2018 году впервые набраны студенты по специальности «учитель китайского языка». Пятилетний курс будет включать двухгодичное обучение в Китае. По окончании обучения выпускники получат дипломы сразу двух вузов – ЯГПУ и китайского.



Начальник канцелярии иностранных дел Народного правительства Хэйлунцзян Ван Хайцзюнь официально пригласил делегацию региона во главе с губернатором Дмитрием Мироновым презентовать потенциал Ярославской области и обсудить предложения по всестороннему сотрудничеству на VI международной выставке «Российско-Китайское ЭКСПО». Она пройдет с 15 по 19 июня в столице провинции – городе Харбине.



– Данный форум станет общей платформой по выстраиванию сотрудничества между Россией и Китаем, – заявил Ван Хайцзюнь. – Ярославская область сможет презентовать свой торгово-экономический, культурно-образовательный и туристический потенциал и найти партнеров на площадке ЭКСПО.



В 2019 году Россия и Китай отмечают 70-летний юбилей установления дипломатических отношений, поэтому харбинское ЭКСПО находится в зоне особого внимания китайского и российского правительств. В выставке ежегодно кроме России и Китая принимают участие десятки стран мира. Перед началом мероприятия 14 июня в Харбине пройдет заседание межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.