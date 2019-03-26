​26 марта министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев вместе с губернатором Дмитрием Мироновым посетил выставку в рыбинском дворце спорта «Полет», на которой были представлены новейшие конструкторские разработки предприятий Ярославской области.



В числе экспонатов – дорожная и пожарная техника, вездеходы, снегоболотоходы, погрузчики, спецтранспорт, спасательные устройства и приборы. Министр лично оценил возможности вездехода «Sherp», прокатившись на нем по Волге и рядом с ней.



Эту модель будет выпускать новый завод «Компании Дизель» в Тутаеве. Начало серийного производства 10-колесного вездехода «Sherp» грузоподъемностью 3 тысячи килограммов различного модульного исполнения намечено на 2020 год.



Вездеход благодаря уникальной пневмоциркулируемой подвеске способен преодолевать любые препятствия на своем пути высотой порядка 70 сантиметров, отлично плавает и преодолевает водные препятствия, может ездить по льду, а если проваливается под него, то способен с легкостью выбраться обратно на поверхность.



Также Евгению Зиничеву продемонстрировали пожарного робота – разработку рыбинского ООО «НПП «Тензосенсор».



– Когда мы презентуем продукцию нашим отраслевым министерствам и ведомствам, то хотим получить обратную связь, насколько она востребована, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Так, производитель может при необходимости доработать продукт. Сегодня мы получили положительный отзыв.