|26 марта министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев вместе с губернатором Дмитрием Мироновым посетил выставку в рыбинском дворце спорта «Полет», на которой были представлены новейшие конструкторские разработки предприятий Ярославской области.
В числе экспонатов – дорожная и пожарная техника, вездеходы, снегоболотоходы, погрузчики, спецтранспорт, спасательные устройства и приборы. Министр лично оценил возможности вездехода «Sherp», прокатившись на нем по Волге и рядом с ней.
Эту модель будет выпускать новый завод «Компании Дизель» в Тутаеве. Начало серийного производства 10-колесного вездехода «Sherp» грузоподъемностью 3 тысячи килограммов различного модульного исполнения намечено на 2020 год.
Вездеход благодаря уникальной пневмоциркулируемой подвеске способен преодолевать любые препятствия на своем пути высотой порядка 70 сантиметров, отлично плавает и преодолевает водные препятствия, может ездить по льду, а если проваливается под него, то способен с легкостью выбраться обратно на поверхность.
Также Евгению Зиничеву продемонстрировали пожарного робота – разработку рыбинского ООО «НПП «Тензосенсор».
– Когда мы презентуем продукцию нашим отраслевым министерствам и ведомствам, то хотим получить обратную связь, насколько она востребована, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Так, производитель может при необходимости доработать продукт. Сегодня мы получили положительный отзыв.
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вчера, 16:00
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