​30 марта Ярославская область примет участие в международной акции «Час Земли». С 20.30 до 21.30 все, кому небезразличны вопросы экологии, отключат свет в своих квартирах, погаснет подсветка самых известных зданий и памятников. К акции по традиции присоединятся Ярославский художественный музей, Ярославский музей-заповедник, Ярославская государственная филармония, Концертно-зрелищный центр, Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова.



В этом году акция проводится в 13-й раз. Ее основателем стал Всемирный фонд дикой природы (WWF), который пропагандирует бережное и ответственное отношение к природе.



– Ежегодно мы призываем ярославцев и гостей города принять участие в акции «Час Земли». Данный проект направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам планеты, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В нашем регионе «Час Земли» проводится при поддержке органов исполнительной власти. Надеемся, что вместе с учреждениями культуры в этом году к акции присоединятся и другие различные организации.



В акции «Час Земли» принимают участие более 2 миллиардов человек в 188 странах, гаснет подсветка более чем 18 тысяч архитектурных памятников. Россия впервые присоединилась к проекту в 2009 году. В 2018 году в мероприятии, инициированном в нашей стране Минприроды России, приняли участие более 150 городов.



В этот раз в рамках акции будет выбран самый активный город-участник – обладатель звания столицы «Часа Земли» в России. Для того чтобы поддержать свой город, нужно пройти тест и отметить себя на карте проекта https://60.wwf.ru/.



По сведениям социологов, после каждой подобной акции все большее количество граждан серьезно задумывается об избыточном использовании электричества и переходит на более экономный расход.