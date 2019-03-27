​Центр экспорта Ярославской области продолжает помогать компаниям региона осваивать онлайн-площадки для торговли с зарубежными партнерами. 27 марта для предпринимателей был организован практический семинар о том, как делать бизнес с «Alibaba.com». Это ведущая платформа для глобальной оптовой торговли, которой пользуются покупатели из 190 стран мира.



Директор сервисного партнера платформы LLC PAL Борис Нейман рассказал о мировых тенденциях в области e-commerce (электронная торговля), существующих каналах продаж и эффективных инструментах продвижения продукции на площадке: поиске и таргетировании покупателей, этапах размещения компании на маркетплейсе.



Чтобы начать торговлю на платформе, компании необходимо зарегистрироваться и заполнить свой профиль не менее чем на 90 процентов. После прохождения верификации можно загрузить в систему всю необходимую информацию о себе и о своем продукте: текстовые описания, фото, видео и так далее. Это просто даже для микропредприятий. Среди них есть такие, у которых количество сотрудников меньше, чем количество стран, в которые они поставляют свои товары.



– Предприятия, которые используют для расширения рынков сбыта своей продукции интернет-площадки, получают возможность в тысячи раз увеличить количество покупателей и свои доходы – и все это без значительных финансовых затрат и вложений времени, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – По оценкам экспертов, общий объем экспорта товаров из России через Интернет вырос в 2018 году с 430 до 746 миллионов долларов США и продолжит увеличиваться не менее чем на 36 процентов. Предприятиям региона нужно использовать этот тренд. Инвестиционный блок Правительства Ярославской области им в этом помогает.



Так, региональный Центр экспорта продолжает реализовывать проект «Город экспорта – Ярославль» с другой международной торговой онлайн-площадкой – «eBay». В марте специально созданную витрину ярославских предпринимателей https://www.ebay.com/rpp/export начали активно продвигать среди 179 миллионов пользователей маркетплейса. Несколько участников проекта уже получили первые заказы.



Также в 2019 году Центр экспорта начинает предоставлять новую услугу – финансирование регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на международных электронных площадках. Предприятия будут выбраны с помощью конкурса, условия которого будут определены позднее.