​27 марта на заседании Правительства области были рассмотрены итоги работы отрасли растениеводства в прошлом году, а также озвучены планы по проведению весенне-полевой кампании.



– В прошлом году удалось собрать неплохой урожай сельскохозяйственных культур с ростом от 17 до 53 процентов к уровню предыдущего периода, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – Основные задачи, поставленные перед сельхозпредприятиями области в 2019 году: сохранение посевных площадей не ниже уровня 2018 года и увеличение доходности отрасли при достижении целевых показателей, согласованных с Минсельхозом России.



В рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ в 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе должен составить почти 90 тысяч тонн, валовой сбор льноволокна – 2,15 тысячи тонн, картофеля – 80 тысяч тонн, овощей открытого грунта – 17 тысяч тонн.



– Общая посевная площадь составит 319 тысяч гектаров, что на 5 процентов больше, чем в предыдущем году, – рассказал директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Планируется в 5 раз увеличить площади посадки под рапсовые культуры и в 3 раза – под пивоваренный ячмень. Обеспеченность семенами под прогнозируемые площади яровых зерновых и зернобобовых культур – 104 процента, картофеля – 107 процентов, льна – 100 процентов к потребности. Готовность сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ составляет 74 – 86 процентов, что выше уровня прошлого года на 3 процента.



Сельхозтоваропроизводителям области в рамках государственной поддержки предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники и оборудования в размере 20 процентов от стоимости, осуществляется поставка техники на льготных условиях через систему областного лизинга. Кроме того, предусмотрены предоставление кредитов по льготной ставке не выше 5 процентов, возмещение части затрат на покупку семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, субсидия на несвязанную поддержку в сфере растениеводства в сумме более 110 миллионов рублей для закупки материально-технических ресурсов. Сейчас эта субсидия доведена до сельхозпредприятий на 26 процентов, завершить процесс ее предоставления планируется до 15 апреля.



Дмитрий Степаненко призвал ускорить процедуру и перечислить средства до 8 апреля, что позволит предприятиям подготовиться к весенне-полевой кампании. Также председатель Правительства напомнил о необходимости активизировать работу по введению в оборот неиспользуемых сельхозземель.



В ходе заседания с докладом выступил руководитель сельхозпредприятия «Красный маяк» Василий Финогеев, который рассказал о реализации нового инвестпроекта – строительстве молочно-товарного комплекса на 3600 голов. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Объем инвестиций составит 2,3 миллиарда рублей.