​27 марта в ярославском Институте развития образования прошла региональная ассамблея учителей технологии, собравшая более 160 педагогов из всех муниципальных районов.



– Цель этого собрания – профессиональное развитие учителей технологии, распространение передовых практик, – отметила начальник отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области Нелли Лобанова. – Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в новом майском указе. Сегодня педагогическое сообщество обсуждает, как будет развиваться технологическое образование школьников в нашем регионе в контексте реализации национального проекта «Образование».



Также темами разговора стали развитие цифровой образовательной среды, современные тренды подготовки педагогов, региональный проект «Учитель будущего». О движении «Молодые профессионалы» в Ярославской области рассказали руководители регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia».



Кроме того, собравшиеся обсудили, как можно использовать ресурсы детского технопарка «Кванториум» для реализации предметного содержания в области «Технология». Школьные учителя, представители образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования говорили о важности взаимодействия с социальными партнерами для ранней профилизации образовательных программ.



Кроме того, на ассамблее прошла выставка произведений учителей технологии «Грани мастерства». Педагоги демонстрировали изделия из бисера и глины, скрапбукинг, аппликации айрис-фолдинг, вышивку лентами, кукол из фоамирана – мягкого полимерного материала.



В заключение были подведены итоги регионального конкурса разработок учителей технологии Ярославской области «Методические грани мастерства».