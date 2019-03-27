​В клинической больнице №2 Ярославля продолжается внедрение федерального проекта по созданию новой модели поликлиники. В прошлом году после капитального ремонта открылась обновленная современная регистратура. Сейчас завершился капитальный ремонт диагностического отделения.



– Выделены отдельные кабинеты для рентгена, маммографа, лаборатории и ординаторской для врачей, – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. – Все это позволило разделить потоки пациентов на маммографические и рентгенологические исследования, проводить обследования в две смены. Работают сразу четыре специалиста. Пока врач просматривает результаты диагностики одного пациента, медсестра принимает другого. Появилось время для общения с пациентом, да и в обновленных помещениях людям комфортней.



Благодаря улучшению работы медицинского учреждения удалось разграничить время приема амбулаторных больных и людей, пришедших на профильный осмотр. Таким образом, количество пациентов в одну смену увеличилось в два раза – до 30 – 50 человек.



– Ожидания у нас практически нет – ни на рентгенологические обследования, ни на маммографию, – отметила и. о. главного врача больницы Наталья Лисовская. – Максимальная задержка – два-три дня, и то если это не экстренные показания. По экстренным показаниям пациент проходит диагностические исследования в день обращения.