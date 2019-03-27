​27 марта в Мышкинском доме культуры состоялся первый концерт в рамках проекта Минкультуры России «Виртуальный концертный зал».



Публике представили трансляцию концертной программы академического симфонического оркестра Московской филармонии «Музыка кино» под управлением дирижера Игоря Манашерова. Прозвучала музыка Р. Щедрина, Т. Хренникова, Б. Чайковского, Э. Артемьева, И. Шварца, А. Петрова.



Мышкин стал третьим (первым малым) городом в регионе, куда теперь поступает прямой сигнал из центральных концертных залов России, а у слушателей есть возможность фактически присутствовать на филармонических концертах и знакомиться с лучшими образцами академического музыкального искусства.



Ярославская область участвует в проекте Министерства культуры РФ «Виртуальный концертный зал» с сентября 2016 года. Региональным оператором выступает Ярославская государственная филармония, где уже состоялось 29 виртуальных концертов. Их посещаемость с начала 2018 по март 2019 года выросла вдвое – с 6042 до 12658 слушателей.



Еще один виртуальный концертный зал в рамках министерского проекта открыт в октябре 2018 года в общественно-культурном центре Рыбинска.



– Создание таких объектов продолжится по региональной программе «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура», – рассказала заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. – До 2024 будет открыто еще минимум шесть больших виртуальных концертных залов. Региональная программа дает возможность их организации не только в домах культуры и клубах, но и на базе библиотек, музеев, образовательных учреждений. Жители малых городов смогут смотреть трансляции лучших концертов с участием российских и зарубежных звезд – выдающихся деятелей академического музыкального исполнительского искусства.



Открытию виртуального концертного зала в Мышкине предшествовала большая работа по переоснащению местного дома культуры. Три года назад на деньги из областного и местного бюджетов был проведен капитальный ремонт кино-, звуко- и светооператорных кабинетов, частично – внутренних помещений, вставлены пластиковые окна. Общая сумма затрат составила 3,3 миллиона рублей, в том числе 3 миллиона – региональные средства.



Выполненные ремонтные работы позволили включиться в конкурсный проект и получить субсидию Фонда кино на модернизацию кинозала, приобрести современное оборудование, которое помогает транслировать в высоком качестве в том числе выступления музыкантов в прямом эфире и в записи.