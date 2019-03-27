​Внедрение новой системы обращения с ТКО 27 марта в режиме ВКС обсудил с представителями регионов министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. От Ярославской области в работе участвовали заместитель председателя Правительства Роман Колесов, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков, директор ООО «Хартия» – филиал «Ярославский» Виталий Шубин.



– Ярославская область приступила к реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами одной из первых. Сейчас процесс продолжается в рамках реализации концепции новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил Роман Колесов. – Работа ведется комплексно, сразу по всем направлениям, в том числе это накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, захоронение ТКО, а также нормативное правовое регулирование отрасли.



К настоящему времени проделана огромная работа: на полную мощность вышла станция сортировки мусора «Чистый город», началась модернизация полигона «Скоково», где уже скоро заработает комплекс по дроблению отходов. На контейнерных площадках установлены современные баки, в том числе в ряде населенных пунктов – для раздельного сбора отходов.



Сейчас региональный оператор обслуживает более 4 тысяч контейнерных площадок – 12565 контейнеров и бункеров. Совместно с органами местного самоуправления оборудовано 160 новых мест накопления отходов. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Угличском и Брейтовском муниципальных районах. Вывоз отходов производится строго по утвержденной территориальной схеме.



– В рамках реформирования системы обращения с отходами в Ярославском регионе активно внедряется раздельный сбор отходов по четырем фракциям: металл, стекло, картон и пластик, – сказал Дмитрий Пеньков. – В настоящий момент на территории Ярославля установлено 290 специальных оранжевых контейнеров. В целом по области их порядка 400.



Еще одно важное направление работы – формирование сводного адресного перечня индивидуальных жилых строений и многоквартирных домов. Актуализация сведений позволит повысить качество обслуживания населения регоператором. В частности, более прозрачной станет информация о зарегистрированных гражданах, что позволит оптимизировать расчет платежей за услугу по обращению с ТКО.



Региональные власти в постоянном режиме ведут мониторинг своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Сложности возникают в случаях, когда управляющие компании не заключили прямые договоры с регоператором. Отмечено, что в целом ситуация стабильная, получаемые от граждан сигналы оперативно отрабатываются.



В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в Ярославской области запланированы мероприятия, направленные на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в Пошехонском, Первомайском, Ростовском и Рыбинском муниципальных районах и мобильных мусоросортировочных комплексов. Суммарная мощность – 230 тысяч тонн.



Также планируется создание участка компостирования органических отходов мощностью 150 тысяч тонн.



Региональный оператор построил мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Здесь будет перерабатываться до 40 тысяч тонн отходов в год. Сейчас объект готовят к запуску.



В планах на этот год – приступить к модернизации полигона в Рыбинском районе, где будет создан сортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн в год. Общая стоимость – более 246 миллионов рублей.