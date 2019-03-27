​По данным Росстата, индекс промышленного производства за январь-февраль 2019 года в Ярославской области составил 121,2 процента, что более чем на 18 процентных пунктов выше среднего по стране. Это позволило региону выйти на 5-е место среди субъектов Российской Федерации.



Значительный рост в январе-феврале наблюдался в таких видах деятельности, как производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, одежды, транспортных средств и других.



– На протяжении последних лет Ярославская область демонстрирует уверенный рост промышленного производства, темпы которого превышают среднероссийский уровень, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Мы занимаем лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и находимся в пятерке лидеров в стране. По итогам 2018 года прибыль промышленных предприятий составила 38 миллиардов рублей и увеличилась более чем на 30 процентов.



Налоговые доходы областного бюджета Ярославской области от предприятий, обрабатывающих производств в 2018 году по сравнению с 2017-м выросли на 14,6 процента и составили около 26 миллиардов рублей. Увеличение поступлений от налога на прибыль – более 7 миллиардов, рост – на 37,7 процента.



Рост обеспечивают предприятия, реализующие на территории региона инвестиционные проекты в сфере промышленности.



Так, в соответствии с дорожной картой «Технет» Национальной технологической инициативы на базе ПАО «ОДК-Сатурн» запущена работа по созданию испытательного полигона производственного типа «Умная фабрика «Сатурн». Основная цель – формирование к 2022 году прототипа производственной системы нового индустриального уклада, обеспечивающего существенный рост конкурентоспособности выпускаемой продукции. Кроме того, на предприятии продолжается реализация проекта по производству двигателей SaM-146 для регионального самолета «Sukhoi SuperJet 100» и судовых газотурбинных двигателей.



АО «ССЗ «Вымпел» ведет строительство второй очереди судосборочного цеха-эллинга. ПАО «Автодизель» развивает производство дизельных двигателей ЯМЗ-530 и создает на их базе газовые двигатели экологических стандартов «Евро-4» и «Евро-5». АО «Русская механика» организует серийное производство снегоходной мототехники для повышения транспортной доступности населения Арктической зоны РФ, а также двигателей с системой непосредственного впрыска для специальной, внедорожной, сельскохозяйственной техники.



В целом за 2018 – 2024 годы инвестиции в модернизацию существующих производств и строительство новых предприятий составят порядка 180 миллиардов рублей.



В прошлом году состоялось открытие новых производственных цехов и участков на предприятиях «Такеда – Ярославль», «Русские краски», Ярославский радиозавод. В ближайшее время на фармацевтическом заводе «Фармославль» начнется выпуск активных фармацевтических субстанций. В индустриальном парке «Новоселки» откроется производство инновационного лекарственного препарата компании «Besins Healthcare».



Крупные инвестиции также будут направлены на модернизацию ОАО «Славнефть-ЯНОС», филиала АО «Кордиант» в Ярославле (Ярославский шинный завод), ООО «Верфь братьев Нобель», ПАО «Тутаевский моторный завод» и других крупных компаний.