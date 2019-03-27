​27 марта в Ярославле стартовала сессия проекта «Траектория мечты». Региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» проводит это мероприятие для высокомотивированных семиклассников школ областного центра.



– Участие в проекте, разработанном нашими педагогами, позволяет одаренным ребятам создать индивидуальную образовательную программу, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – «Траектория мечты» ориентирована на школьников, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности, участвующих в различных олимпиадах и конкурсах, но испытывающих затруднение в выборе конкретного предметного профиля.



Совместно с педагогами-тьюторами участники проекта анализируют свои образовательные интересы, имеющиеся ресурсы для их реализации и осуществляют выбор дальнейших направлений и программ дополнительного образования.



«Траектория мечты» реализуется с 2017 года и вошла в топ-100 лучших региональных практик проекта «Вектор «Детство-2018» уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.



Проектная сессия продлится три дня. Школьники в режиме образовательного интенсива будут участвовать в учебных занятиях, содействующих формированию проектного мышления и культуры проектирования, в групповых и индивидуальных тьюториалах, стимулирующих образовательную рефлексию, в играх и тренингах на отработку проектировочных умений и навыков, а также работать над индивидуальным образовательным проектом.