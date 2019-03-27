​27 марта в Правительстве области состоялось заседание регионального ведомственного проектного комитета по реализации на территории области нацпроекта «Демография».



– Национальный проект «Демография» направлен на улучшение демографических показателей нашего региона: увеличение численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни и ее качества, – отметила председатель областного ведомственного комитета по реализации национальных проектов, заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Это большой проект, требующий доскональной и серьезной проработки. До конца первого полугодия мы рассмотрим еще семь национальных проектов. Каждый будет подвержен изменениям.



В рамках нацпроекта «Демография» разработано пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Спорт – норма жизни».



– Определены целевые показатели проектов, которых мы должны достичь к 2024 году, – рассказал куратор национального проекта «Демография» в регионе, заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – В частности, это увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,529 до 1,643, обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни со 138 до 170 тысяч человек и доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом, с 35 до 55 процентов.



За время реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут предоставлены 9853 единовременные и ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, 6798 ежемесячных денежных выплат в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. 5902 семьи, страдающие бесплодием, получат возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения.



По проекту «Старшее поколение» планируется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода и создание в 2020 году регионального гериатрического центра.



Главной целью проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни» станет популяризация здорового образа жизни. В результате реализации регионального проекта в 2021 году на базе областного центра медицинской профилактики будет сформирован региональный центр общественного здоровья, внедрены региональные программы по укреплению здоровья населения. Также предполагается открытие двух центров общественного здоровья в муниципальных районах и внедрение региональных и корпоративных профильных программ.



По проекту «Содействие занятости женщин» предполагается создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей. К 2021 году доступность дошкольного образования для малышей в возрасте до трех лет должна составить 100 процентов. Для этого в период 2019 – 2021 годов предусмотрены мероприятия по строительству 17 детских садов общей мощностью 1800 мест с привлечением средств из федерального бюджета.



В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» планируется создание в области новых и модернизация существующих шести крупных объектов спорта. Это ФОК с бассейном в Ростове (2019 – 2020), реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске (2020 – 2021), ФОК в Красных Ткачах (2020 – 2021), физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Ярославле (2020) и Рыбинске (2021), а также ледовый каток в Рыбинске (2024).