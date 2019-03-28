​Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о нецелесообразности объединения Волковского и Александринского театров. Об их объединении в Первый национальный театр 27 марта объявил Министр культуры Владимир Мединский.



– Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно, – заявил Дмитрий Миронов. – В Москве провел по этому вопросу серию встреч. Разделяю возмущение ярославцев. Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр – гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно.