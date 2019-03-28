​По итогам очередного заседания областной комиссии по недропользованию принято решение о прекращении действия трех лицензий. Основная причина – нарушение условий использования месторождений и требований действующего законодательства.



Комиссия рассмотрела вопросы, связанные с площадками в Даниловском, Борисоглебском, Ростовском, Ярославском, Пошехонском, Любимском, Большесельском и Гаврилов-Ямском районах.



– Необходимость усиления мер по сохранению природных ресурсов отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – К пользователям недр предъявляются требования о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной лицензией на проведение соответствующего вида деятельности. Ежегодно должны предоставляться геологическая информация, полученная при проведении работ, сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых и о выполнении условий пользования недрами, установленных лицензией.



На сегодняшний день на территории региона 88 предприятий имеют 161 лицензию на пользование недрами. Реестр действующих документов размещен на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/nedra/nedra.aspx.