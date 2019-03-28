​Представители регионального фонда капремонта совместно с членами комитета по жилищно-коммунальному комплексу областной Думы встретились с жителями дома №14 по улице 8 Марта в Ярославле. Еще в октябре 2018 года здесь началась замена лифтов, но до сих пор они так и не включены.



– Мы намерены применить к подрядчику самые жесткие штрафные санкции. Фонд уже направил ему первую претензию на сумму более чем миллион рублей, и эта сумма растет ежедневно, – рассказал исполняющий обязанности директора регионального фонда Роман Гайнутдинов. – Также мы ставим перед собой задачу избежать подобных проблем в будущем. В частности, полностью пересмотрели условия контрактов, которые будут заключаться с подрядчиками. В графиках производства работ обязательно будут установлены промежуточные сроки. Если подрядчик отклоняется от них, мы сможем расторгнуть договор, не дожидаясь его окончания.



По информации подрядной организации ООО «Трансэнерго», во всех пяти подъездах завершены строительно-монтажные работы, документы переданы на проверку в обслуживающую организацию. Когда будут включены лифты, зависит от результатов проверки Ростехнадзора, специалисты которого оценят качество реализации проекта.



– Мы будем настаивать на максимально жестких санкциях к подрядчику, потому что так относиться к своим обязательствам нельзя, – подчеркнул председатель комитета по ЖКХ, природопользованию и экологии Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – На этом доме и еще на ряде объектов будем отслеживать, когда выйдет Ростехнадзор, какие замечания будут вынесены, как планируется провести их устранение.



Краткосрочным планом капитального ремонта на 2018 – 2020 годы в Ярославской области предусмотрена замена 247 единиц лифтового оборудования. В настоящее время 164 объекта уже установлены, еще на 75 ведутся монтажные работы.