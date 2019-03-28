​С начала года в Ярославской области утверждены границы территорий 11 объектов культурного наследия.

– Определение границ территорий памятников истории и культуры является обязательным для их сохранения, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – За прошлый год установлены границы 53 объектов. На территориях памятников или ансамблей запрещается капитальное строительство и проведение различных видов работ, кроме тех, которые направлены на сохранение памятников.

Границы территорий объектов культурного наследия, за исключением археологических, определяются на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований. При этом учитываются особенности каждого памятника: степень его сохранности, этапы развития. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании соответствующих полевых работ.

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