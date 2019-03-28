​28 марта в ярославском концертно-зрелищном центре проходит XVI региональный фестиваль постной кухни. Участие в открытии мероприятия приняли председатель Правительства области Дмитрий Степаненко и митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



– Каждый год повара нас удивляют все новыми блюдами постной кухни, – отметил Дмитрий Степаненко. – На фестивале особое внимание уделяется возрождению традиций русской кухни, которая является неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Также этот форум показывает всем необходимость, важность и пользу Великого поста. Количество блюд, ассортимент с каждым годом доказывают, что пост не то чтобы должен, а может быть приятным.



Участниками мероприятия стали 13 монастырей и приходов Ярославской митрополии, 17 предприятий общепита и 11 учебных заведений области.



В этом году центральный продукт фестиваля – картофель, пройдет конкурс на лучшее блюдо из него. Также работает выставка, где представлены сорта картофеля, выращиваемые на территории региона.



Гости фестиваля смогут ознакомиться с древними рецептурами монастырских блюд и с традицией их исполнения. Кроме того, состоятся кулинарные мастер-классы и круглый стол на тему «Развитие заготовительной деятельности на территории Ярославской области».



Справка



Фестиваль постной кухни традиционно проводится Ярославской митрополией совместно с Правительством области в целях возрождения традиций русской кухни, знакомства населения области с древними рецептами монастырских блюд.